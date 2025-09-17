La Zenith è sempre più big. Applausi al "Chiavacci"

Una grande festa a tinte amaranto. La Zenith Prato ha presentato alla città tutte le sue squadre di calcio, maschili e femminili, ma anche le attività che porta avanti nella danza e nel padel, sotto gli occhi divertiti e orgogliosi del socio di maggioranza, Carmine Valentini, della vicepresidente Giulia Valentini, e degli altri membri del cda, Fausto e Giuseppe Rotondo ed Elisa Valentini, responsabile amministrazione e area padel. A condurre la serata, sul palco, Mattia Di Vivona, uno degli ultimi ingressi nel cda Zenith Prato. Applausi per tutti. Dai Piccoli Amici del 2019-2020 alla formazione di Eccellenza, nel maschile, passando per Primi Calci del 2018 e del 2017, Pulcini del 2016 e del 2015, Esordienti del 2014 e del 2013, Giovanissimi B 2012, Giovanissimi Regionali 2011, Allievi 2010, Allievi Regionali 2009, Juniores Regionale. Dall’Under 12 alla Promozione nel settore femminile, affidato al nuovo responsabile Maurizio Santacroce e al direttore sportivo Mirko Benelli, passando per Under 15, Under 17 e Juniores. Presentate anche attività padel e dell’Accademia Zenith Prato di danza. Presenti i dsd prima squadra Marco Magni e Francesco Settesoldi, il responsabile organizzativo e il responsabile tecnico della scuola calcio Elite, Maurizio Biscardi e Giacomo Dani (Progetto Empoli) e il coordinatore del settore giovanile Gianfranco Michienzi.