Marcio Garcia in campo nella prima sfida di oggi

Ci sarà anche il nuovo acquisto Marcio Garcia fra i biancazzurri del Prato Calcio a 5 che oggi alle 15 scenderanno in campo a Borgo San Lorenzo contro la Mattagnanese per la prima giornata del triangolare di Coppa della Divisione. L’operazione infatti è stata finalmente ufficializzata dalla società. L’universale argentino, classe ‘98 originario di Mendoza, è proprio un ex della Mattagnanese, dove è stato allenato da Luca Pullerà, che ora ritrova alla guida del Prato Calcio a 5. Garcia è arrivato in Italia nel 2021 per vestire la maglia dell’Aprilia in serie B, dopo essersi laureato vicecampione del mondo con l’Argentina U20. L’anno successivo il trasferimento in Toscana, alla Mattagnanese appunto, ancora in B e poi sono seguite la stagione a Messina in A2 e quella dell’anno scorso in A2 Elite con il Leonardo Cagliari. Nelle sue quattro stagioni in Italia ha collezionato 80 presenze con 58 reti. Un bel rinforzo per il club biancazzurro che in questi giorni festeggia anche la convocazione in nazionale under 19 di un suo giovane talento, Tommaso Ciardelli, che è stato chiamato dal Ct Vanni Pedrini a Roma per un raduno in vista degli Europei di categoria in programma in Moldova dal 28 settembre.

Massimiliano Martini