Pisa, “I tifosi saranno la nostra benzina”, tutta la grinta di mister Gilardino

Pisa, 30 agosto 2025 – “Tornare all’Arena in Serie A dopo così tanti rappresenta qualcosa di bello, una responsabilità piacevole”. Alberto Gilardino, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, nella presentazione della gara alla stampa ha parlato dello stadio casalingo, che sarà pieno per l’occasione: “Il pubblico deve essere la nostra benzina, ma all’interno della gara dobbiamo mantenere un grande equilibrio mental e. Ci dobbiamo fare trasportare ma in modo positivo, questo è fondamentale. Siamo contenti che ci sarà lo stadio pieno, abbiamo bisogno del supporto, del calore dei tifosi”. Sì, equilibrio da gestire da parte dei calciatori: “I ragazzi hanno bisogno di questo affetto, ma non deve andare in eccesso quando giochiamo, quando siamo all’interno della gara. Dobbiamo mantenere razionalità ed equilibrio”.

Certo, perché lo stadio, che aprirà i cancelli dopo i lavori ai quali è stato sottoposto questa estate, sarà certamente una delle attrazioni principali oggi. Ma l’attenzione è da riversare sulla partita: “La settimana è stata positiva, abbiamo lavorato forte. La volontà è di riproporre la mentalità dell’allenamento in partita”.

Gilardino ha quindi annunciato gli indisponibili: “Non ci saranno Esteves e Lind. Rientra invece Lusuardi”. Dopo l’Atalanta, il Pisa affronterà un’altra corazzata, la Roma di Gasperini, di cui Gilardino è stato giocatore ai tempi del Genoa: “In panchina hanno un maestro e sin dalla prima partita contro il Bologna si è visto il dinamismo, la ferocia di questa squadra. Sono forti nei singoli e nel gruppo”. Ci sono un po’ di dati statistici contrastanti: nei due precedenti da allenatore in Serie A Gilardino non ha mai perso contro la Roma (un pareggio e una vittoria), ma non ha mai battuto Gasperini: “Riesce a far entrare subito i propri concetti nella testa dei calciatori”.

Il Pisa è partito bene, pareggiando a Bergamo con l’Atalanta, ma è tempo di guardar avanti: “Noi adesso abbiamo rotto il fiato ma, come ho già detto domenica scorsa, abbiamo fatto so lamente i primi cinquecento metri della nostra maratona, ora dobbiamo dare un’ulteriore risposta: il ciò che è stato non si guarda più. Sono convinto che i ragazzi daranno tutto”. Immancabile per Gilardino un commento sui nuovi arrivi dal mercato: “Stengs si è allenato con noi venerdì. Dobbiamo dare agio a questo ragazzo di entrare nel gruppo squadra sotto il punto di vista tecnico tattico e mentale. Ha giocato in club importanti a livello europeo, può giocare da esterno e da seconda punta, sarà convocato per la partita”. Su Lorran, che ieri ha sostenuto le visite mediche e per il quale è attesa la firma: “Lo aspettiamo, è un talento. Anche per lui ci sarà un processo di crescita nell’allenamento, nello sbagliare: dovrà essere importante. Potrà dare un contributo importante all’interno del gruppo”.

Ha glissato invece per quanto riguarda Raul Albiol (maggiori approfondimenti nelle pagine sportive): “Al momento non è un giocatore del Pisa, mi concentrerei su quelli che ho a disposizione”. Grande concentrazione in vista del big match, poco spazio per il mercato e le distrazioni esterne. Perché dopo la gara di Bergamo, c’è voglia di confermarsi e continuare il percorso positivo.