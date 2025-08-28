Ancora un colpo nerazzurro: domani Lorran sosterrà le visite mediche

Pisa, 28 agosto 2025 – Il Pisa Sporting Club spinge a fondo il piede sull’acceleratore nel finale di calciomercato ed è pronto a ratificare e perfezionare un nuovo innesto per la formazione guidata da Alberto Gilardino. Dopo le visite mediche e la firma di Calvin Stengs, messa nero su bianco oggi direttamente nel quartier generale di San Piero a Grado, il club nerazzurro ha programmato per domani, venerdì 29 agosto, le visite mediche di Lorran.

Il trequartista brasiliano, classe 2006, sbarcherà nella tarda serata di oggi in Italia e domani mattina si recherà nelle strutture di Isokinetic – le stesse alle quali si è affidata la società di via Battisti per l’approfondito check-up medico a cui si è sottoposto Stengs – per sostenere tutti i test propedeutici poi alla firma dell’accordo ufficiale con lo Sporting Club. Come avvenuto per il calciatore olandese prelevato dal Feyenoord, anche Lorran dopo aver completato le visite prenderà la strada di Pisa per iniziare a prendere confidenza con la nuova realtà nella quale dovrà dimostrare tutto il suo talento.

L’accordo trovato tra i nerazzurri e il Flamengo ruota attorno alla formula del prestito oneroso – il Pisa verserà immediatamente nelle casse della società di Rio de Janeiro circa 500mila euro – con diritto di riscatto o obbligo da esercitare a giugno prossimo. La cifra individuata dai due club per il trasferimento a titolo definitivo del cartellino di Lorran è di 4 milioni di euro: il Pisa dovrà versarli obbligatoriamente in caso di salvezza e permanenza in Serie A, ma anche se il calciatore dovesse partire da titolare in almeno la metà delle gare disputate. Il Flamengo inoltre ha ottenuto anche una corposa percentuale sulla futura cessione del Pisa, il 50%: il club rossonero a questa clausola ha aggiunto anche la possibilità di pareggiare le offerte che lo Sporting Club riceverà.

Il talento brasiliano, mancino naturale, arriva in nerazzurro per arricchire il reparto offensivo a disposizione di mister Gilardino con fisicità, tecnica e una grande progressione. Trequartista puro, Lorran può agire anche nel ruolo di mezzala offensiva grazie proprio alla buona struttura fisica. Chissà che la sua presentazione, assieme a quella di Stengs, non possa avvenire nel corso della serata di gala che attende Pisa e i suoi tifosi domani, sul prato dell’Arena Garibaldi.