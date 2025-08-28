Pisa, incontro con Raul Albiol: prosegue la trattativa tra le parti

PISA, 28 AGOSTO - La trattativa prosegue. Dopo l’incontro avvenuto nella serata di ieri - mercoledì - per pranzo a Forte dei Marmi è avvenuto un nuovo incontro tra Raul Albiol, il suo entourage e la dirigenza nerazzurra composta da Davide Vaira e Giovanni Corrado (immagini gianlucadimarzio.com). Un incontro, durato circa un’ora e trenta, che non ha portato all’accordo, ma prosegue la trattativa le parti. In mattinata, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ai microfoni di Sky aveva dichiarato: “Albiol è un giocatore che potrebbe fare da tutor a una difesa fatta da giocatori molto giovani. Può essere che riusciamo a convincerlo”. Il difensore (quarant’anni il 4 settembre) ha espresso il desiderio di una nuova esperienza in Italia dopo i sei anni trascorsi da leader difensivo del Napoli (dal 2013 al 2019). Previsti nuovi contatti, per capire se davvero Albiol potrà diventare un nuovo giocatore del Pisa.

Lorenzo Vero