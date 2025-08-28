Aperilibro in casa MDS: Alessandro Gambineri presenta ‘La movida dei santi e dei folli’

Vecchiano (PI), 28 agosto 2025 – MdS Editore inaugura un nuovo appuntamento della rassegna “Aperilibro in Casa MdS” con la presentazione del romanzo d’esordio di Alessandro Gambineri, ‘La movida dei santi e dei folli’. L’incontro si terrà sabato 30 agosto alle 18 all’interno della sede MdS Editore (via di Bruceto 12, Vecchiano). Sara Ferraioli dialogherà con l’autore; le letture saranno affidate all’attrice Daniela Bertini (Associazione Il Gabbiano).

IL LIBRO. Protagonista è Antonino Elia, giovane calabrese in seminario a Firenze. Fra certezze che vacillano, canzoni eversive ascoltate di nascosto e l’incontro con una misteriosa ragazza dai capelli rossi, la sua traiettoria cambia improvvisamente. Con tono ironico, nostalgico e profondo, il romanzo attraversa un’Italia sospesa tra il trauma degli anni di piombo e l’inquietudine di un nuovo decennio, raccontando una generazione in cerca di senso.

L’AUTORE. Alessandro Gambineri (Bibbiena, 1987) si è laureato in Storia e Critica del Cinema e vive a Firenze, dove lavora come educatore. La movida dei santi e dei folli è il suo romanzo d’esordio, già riconosciuto in diversi concorsi letterari nazionali.

Quando: sabato 30 agosto, ore 18 Dove: MdS Editore, via di Bruceto 12, Vecchiano Ingresso: libero fino a esaurimento posti