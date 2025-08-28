Anima Mundi 2025: le info per i biglietti del festival di musica sacra

Pisa, 28 agosto 2025 - È disponibile sul sito www.opapisa.it il programma completo della ventiquattresima edizione di Anima Mundi, la rassegna di musica sacra prodotta e promossa dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo anche di Fondazione Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa. Anima Mundi è considerata fra le più prestigiose Rassegne del panorama musicale europeo. Sette concerti, dal 9 al 25 settembre, accompagneranno il pubblico in un viaggio spirituale e artistico attraverso le architetture maestose della Cattedrale e del Camposanto di piazza dei Miracoli, con un cartellone che unisce capolavori immortali e interpreti d’eccezione.

Alla direzione artistica del festival è confermato, per il quinto anno consecutivo, Trevor Pinnock tra i più importanti interpreti internazionali della musica barocca e classica con strumenti originali, affiancato dal direttore di produzione Guido Corti che cura la realizzazione della rassegna. L’ingresso ai concerti è gratuito con biglietto, prenotabile esclusivamente online a partire dal 1 settembre alle ore 11, e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il link diretto alla piattaforma di prenotazione è disponibile sul sito www.opapisa.it.

MUSICA E SOLIDARIETÀ: UN IMPEGNO CONCRETO. Anima Mundi è un evento a ingresso gratuito: una scelta che nasce dal desiderio di mettere la musica - e la bellezza di luoghi straordinari come la Cattedrale e il Camposanto di Pisa - al servizio di tutti. Per ogni serata, sarà possibile sostenere con libere offerte un progetto promosso dalla Caritas Diocesana di Pisa, volto ad aiutare persone e famiglie in difficoltà sul territorio. Nel segno del tema della pace, l’organizzazione di Anima Mundi invita il pubblico a trasformare l’ascolto in un gesto concreto di solidarietà, perché la bellezza artistica, quando condivisa, può diventare cura, responsabilità, prossimità. Un gesto semplice che mette in relazione chi riceve l’esperienza unica di un grande concerto e chi, grazie a essa, potrà ricevere un aiuto reale.

INFO BIGLIETTERIA. Da lunedì 1° settembre alle ore 11 sarà possibile prenotare i biglietti gratuiti della XXIV edizione della Rassegna Internazionale di Musica Sacra Anima Mundi, che si terrà dal 9 al 25 settembre nella Cattedrale e nel Camposanto di Pisa. La prenotazione dei biglietti per tutti i concerti in programma può essere effettuata solo ed esclusivamente online. Il link diretto alla pagina di prenotazione è disponibile nel sito www.opapisa.it. L’accesso alla biglietteria online prevede una registrazione e con lo stesso nominativo possono essere prenotati fino a un massimo di due ingressi per ogni concerto.

Ogni giorno di concerto, a partire dalle ore 18, eventuali biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione solo presso la biglietteria. I monumenti non hanno un settore riservato alle persone con disabilità e i biglietti sono gratuiti per tutti. Solamente le persone a mobilità ridotta e in carrozzina che desiderano partecipare sono pregate di inviare entro il 4 settembre una email a [email protected] indicando la data del concerto affinché sia possibile garantire loro uno spazio adeguato, nell’osservanza delle norme di sicurezza. Non è possibile effettuare prenotazioni telefoniche né per email.

Apertura della biglietteria dal 5 settembre al Museo dell’Opera del Duomo, piazza del Duomo con orario lunedì-sabato 9-19, e fino alle 21 nei giorni di concerto; mail [email protected].