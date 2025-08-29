Tutti recuperati, resta in dubbio solo Lind

Prosegue la preparazione sui terreni di San Piero a Grado in vista della gara di domani sera. Un solo punto interrogativo anima la marcia di avvicinamento di Alberto Gilardino alla sfida dell’Arena Garibaldi: quali sono le condizioni di Alexander Lind? Il "rinoceronte" danese fino a martedì ha lavorato a parte a causa dei pesanti strascichi dell’attacco influenzale del week end scorso e anche in seguito a una forte contusione rimediata in precedenza e, di conseguenza, non dà garanzie di tenuta per l’intero match. Le valutazioni sulla sua convocazione verranno ultimate tra oggi e domani mattina, quando la squadra svolgerà l’allenamento di rifinitura.

Pienamente recuperati e a disposizione del tecnico nerazzurro i difensori Lusuardi e Denoon; va avanti senza intoppi anche il percorso di riatletizzazione di Vural ed Esteves: il turco in occasione della sosta rientrerà in gruppo, il portoghese invece ha già avviato il parziale rientro svolgendo una parte delle esercitazioni col resto dei compagni. Intanto lo stadio si è praticamente riempito in ogni ordine di posto, nonostante le polemiche sui prezzi dei biglietti giunte da ambo le parti: il settore ospiti della curva sud è andato esaurito nella serata di lunedì, con diverse centinaia di tagliandi acquistati dai romanisti residenti fuori dalla provincia della capitale in gradinata e in tribuna. Ma anche la risposta del pubblico nerazzurro, a conti fatti, è stata quella attesa: nella serata di ieri rimanevano ancora a disposizione una cinquantina di biglietti tra la curva sud e la tribuna inferiore, che verosimilmente verranno acquistati in queste ultime ore che ci separano dal fischio d’inizio.

Possiamo comunque già segnare al 30 agosto 2025 il nuovo record di afflusso all’Arena Garibaldi, ritoccando così quello registrato per Pisa-Frosinone del 1 maggio scorso: sono già più di 12.300 i tagliandi acquistati per la sfida con la Roma.

M.A.