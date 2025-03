Maltempo, a Prato evacuazioni a Figline. “Andate ai piani alti”

Prato, 14 marzo 2025 – A causa del perdurare delle condizioni meteo critiche è in corso di preparazione un'ordinanza per l'evacuazione di alcuni residenti in via del Borrino a Figline per la presenza di acqua nelle loro abitazioni. Bardena e Ficarello sono considerati a rischio.

Bardena a Figline (foto Attalmi)

Ordine di recarsi ai piani alti per i residenti di via Anita Garibaldi e via Calatafimi in zona Viaccia, e via di Galceti, via Santi Pisani, via Curzio Malaparte e via di Cantagallo all'intersezione con via 7 marzo e la rotatoria in corrispondenza del ponte di via Malcantone e Vignone in zona Figline-Galceti. Chiusa anche a causa di allagamento via Roma nel tratto tra via Oriana Fallaci e Ponte a Molino.

L'avviso di recarsi ai piani alti sarà ripetuto nelle strade sopraelencate da auto con altoparlante.

Chiuso il tratto finale della via Roma tra la rotonda con via Oriana Fallaci e il ponte al Mulino per allagamento della sede stradale; Chiusa la via delle Caserane (da via del Castruccio fino al campo sportivo) per presenza di acqua sulla carreggiata.

In fase di chiusura via di Castelnuovo e via Fonda di Iolo per allagamento della sede stradale.

Sabato scuole e impianti sportivi chiusi.