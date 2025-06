Luciana si tuffa dentro al Medioevo. Spettacoli, hostarie e gita notturna

La frazione di Luciana si prepara a fare un salto indietro nel tempo e tornare alle atmosfere del 1300. Sabato e domenica, dalle 17, il piccolo borgo del Comune di Vernio ospiterà la 18esima edizione della Festa Medievale, la rievocazione storica, organizzata dalla Pro Loco di Luciana, che trasformerà il centro del paese in un vero e proprio villaggio medievale, con figuranti, artisti, giocolieri, antichi mestieri e sapori d’altri tempi.

"Una bellissima realtà del nostro territorio la Festa Medievale che ogni anno attrae attorno ai 2mila visitatori. Grazie ai volontari della Proloco che lavorano ad allestimenti, costumi e atmosfera, trasformando il bellissimo borgo – commenta la sindaca Maria Lucarini – in un’avventura nell’anno Mille. Luciana è un piccolo gioiello affacciato sui monti tutto da scoprire e in questa veste lo è ancora di più".

Il "Campo del Morbido" infatti diventerà per due giorni l’epicentro di un viaggio nella storia: dame e messeri, giullari e musici accoglieranno il pubblico con spettacoli itineranti, animazioni e incursioni teatrali.

A incantare grandi e piccoli ci penseranno i Nadari, compagnia specializzata in performance storiche e giocoleria, insieme al suggestivo show del Drago Bianco, con fuoco, fiamme e racconti di streghe e magia.

Non mancheranno le esibizioni della compagnia Antichi Popoli, che animerà le vie del borgo con spettacoli ispirati alla tradizione e alla vita medievale. In tutto il paese saranno allestiti mercatini di oggettistica e artigianato, con stand e banchi curati nei minimi dettagli per restituire un’atmosfera d’altri tempi.

Anche la gastronomia sarà protagonista: le taverne proporranno piatti ispirati alla cucina medievale e locale. Al Paiolo Magico si potrà gustare il tegamaccio, tipico stufato di maiale della tradizione pratese, mentre l’Hostaria del Conte accoglierà gli avventori con vino e convivialità. Da non perdere le specialità dolci della Dolceria e la schiacciata sfornata da "Lo Forno".

Sabato alle 17.30, dal piazzale degli Alpini a Montepiano, è prevista una passeggiata serale fino a Luciana, accompagnata dalla guida Giulia Padovani.

Una camminata semplice e suggestiva, con rientro in notturna illuminato dalle torce, che permette di vivere in modo ancora più immersivo l’esperienza della festa. L’appuntamentosi inserisce nel cartellone della Festa della Via della lana e della seta. Ingresso alla festa 5 euro (gli under 18 non pagano), senza prenotazione.