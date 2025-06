L’Opera dell’estate è "Carmina Burana"

"Carmina Burana" è l’opera dell’estate nel giardino della villa medicea "La Ferdinanda" di Artimino, allestita dall’associazione Omega e diretta da Alain Freiles. La serata sarà l’8 luglio alle 21.15. Carmina Burana è una cantata scenica composta da Carl Orff tra il 1935 e il 1936 ed è basata su 24 componimenti poetici tra quelli trovati nella raccolta medievale omonima.

Questa opera appartiene al trittico teatrale di Orff intitolato "Trionfi". La prima italiana si tenne il 10 ottobre 1942 alla Scala di Milano. Ogni anno la villa di Artimino ospita un’opera e quest’anno si è scelto di andare oltre la lirica con una versione originale della Carmina Burana per solisti, coro, due pianoforti, orchestra di percussioni, ballerini, mimi e trampolieri.

Il cielo stellato e lo sfondo della villa medicea renderanno la rappresentazione magica. Il 2024 fu l’anno delle celebrazioni per i cento anni dalla morte di Giacomo Puccini e ad Artimino andò in scena la Bohème, in questo 2025 Omega ha puntato su un’opera che traccia un ponte tra storia e tradizione. Il soprano sarà Simonida Miletic, il tenore Matteo Benvenuti e il baritono Lorenzo Martinuzzi. Ci saranno la corale Sesto In Canto con il maestro Edoardo Materassi, il coro dei ragazzi "Casa degli Angeli Custodi" con la maestra Liana Lascialfari, ai pianoforti Valerio Vezzani, Alessandro Manetti, al flauto Rosaria Benvenuto. Sul palco la compagnia La Barraca, orchestra di Omega.

Il posto unico costa 18 euro, under 25 e over 65 15 euro e i soci di Omega 10 euro. Acquisto dei biglietti on line su www.omegamusica.org oppure presso la tabaccheria di Carmignano in piazza Vittorio Emanuele II (telefono 055.8712497) o a villa La Ferdinanda (telefono 055.8751426). Informazioni: 338.2566236.

M. Serena Quercioli