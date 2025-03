Le note di Rtc. Stabat Mater. E grandi voci

L’offerta musicale di Rete Toscana Classica è spesso orientata alla proposta di storiche esecuzioni con interpreti memorabili, esperienza che ci dona suggestioni inimmaginabili: oggi alle 13.33 siamo proiettati nel 1955, musica francese, dove il violino di David Oistrakh ci fa ascoltare un Poème di Chausson e un Rondò capriccioso di Camille Saint-Saëns. I nostri consigli proseguono con due Stabat Mater: Pergolesi e Scarlatti per le voci di Gemma Bertagnolli soprano, Sara Mingardo contralto (alle 20.30). Domani alle 11.07 una presenza doppiamente familiare: Gabriele Giacomelli esegue Domenico Zipoli, musica per organo: Offertorio - Elegia. Ancora musica di Bach, non quella di Sebastian, ma dei figli (Friedemann, Emanuel, Christian) nella esecuzione della Camerata Strumentale diretta da Filippo Maria Bressan - Prato, il 13 dicembre 2012 (alle 15.40). I nomi della musica, alle 18.40: un’una intervista al compositore toscano Francesco Filidei, autore della nuova opera Il nome della rosa, prossimamente in prima alla Scala. Martedì 1° aprile alle 16.15, ritratto di Francesco Cilea, compositore esponente della "giovane scuola", in rare registrazioni d’epoca di voci dirette anche da Karajan: Di Stefano e Magda Olivero che conobbe di persona il maestro per Adriana Lecouvreur. Mercoledì alle 21.07 Bernstein dirige la Sinfonia in re minore di Franck e la Sinfonia dal nuovo mondo (registrazione del 953) di Dvorak. Giovedì alle 14.18, uno dei tenori drammatici più famosi del momento, Jonas Kaufmann, si cimenta con il lirismo di Schubert diretto da Abbado.

L’occasione di ascoltare Bach e anche l’organo della cattedrale di Nôtre-Dame di Parigi, nel gennaio 2019: Preludio corale e Fuga in sol minore (alle 23.51). Venerdì, Muti dirige le quattro stagioni di Vivaldi da Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione (alle 13.12). Sabato alle 20.30, una serata all’opera da non perdere: La fiamma, opera rara del 1936 del compositore bolognese Respighi, gruppo Generazione del’Ottanta: tra mosaici bizantini e stregonerie, tra decadentismo e recuperi d’arcaismi corali, Respighi tenta l’uscita dal melodramma tradizionale.

Goffredo Gori