Le note di Rtc. Mozart e le arie di primavera

Grande musica su Rete Toscana Classica (oggi alle 19.21): Claudio Abbado dirige il Concerto K. 491 di Mozart per pianoforte (Rudolf Serkin) e orchestra (London Symphony). Segue La dannazione di Faust, Leggenda in quattro parti su testo e musica di Hector Berlioz, dal Faust di Goethe ( alle 20.30). Lunedì alle 13.15, il mito di Persephone di Stravinskij per voce recitante e voci liriche : registrazione del 1966 diretta dallo stesso Stravinskij. La sinfonia n.9 di Beethoven ( alle 17.23) : Abbado con in Berliner Philharmoniker; segue alle 20.30 la Grande fantasia zoologica per due pianoforti, flauto, clarinetto, xilofono, armonica e archi di Camille Saint-Saëns: Il Carnevale degli animali, con Leonard Bernstein come narratore e direttore. Martedì, Maria Callas canta Verdi diretta da Karajan (dalle 7.50). Un’altra grande voce che ha fatto la storia dell’opera di quel periodo della “Giovane Scuola” del ‘900: Magda Olivero ( cantò anche a Prato) scomparsa all’età di 104 anni ( dalle 9.40 per Mascagni, Cilea, Giordano, Puccini). Pini di Roma e Fontane di Roma, poemi sinfonici di Respighi diretti da Fritz Reiner ( alle 21.44). Giovedì alle 13.47, antologia sinfonica con grandi direttori: Karajan, Ansermet, Carlo Maria Giulini, per Sibelius ( Valse triste) e De Falla. Registrazione storica dal vivo- Helsinki, 19 novembre 1967- Arturo Benedetti Michelangeli, per Schumann, Concerto in la minore diretto da Sergiu Celibidache ( alle 14.26).Venerdì 28 RTC festeggia il compleanno di Nicola Martinucci, storica voce di tenore, eroica, ampia come quella di Del Monaco ( Martinucci aveva studiato col fratello di Mario, Marcello).

Un sabato che evoca la primavera in musica. Alle 11.14, Vivaldi con il gruppo Giardino Armonico, e alle11.56 ancora Primavera- Beethoven: sonata per violino e pianoforte. La serata all’opera ( 20.30) chiude la settimana con Manon di Massenet , compositore francese dallo stile raffinato e pittoresco: direttore Antonio Pappano.

Goffredo Gori