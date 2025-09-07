Le note di Rete Toscana Classica. Benedetti Michelangeli per la Rai

Corpo a corpo con sfumature

CronacaLe note di Rete Toscana Classica. Benedetti Michelangeli per la Rai
7 set 2025
GOFFREDO GORI
Cronaca
Oggi il grande pianista interpreta Liszt. Domani Bernstein dirige Prokof’ev e Bruno Walter Schubert. Poi Brahms con Carlo Maria Giulini, Richard Strauss per Così parlò Zarathustra, Stravinskij dirige i suoi balletti.

Oggi pomeriggio su Rtc Arturo Benedetti Michelangeli interpreta Liszt per la Rai, 1961

Rete Toscana Classica una miscellanea di grande musica e le nostre scelte d’ascolto in FM 93,300 MH o sul canale 720 del digitale televisivo terreste, o in diretta streaming sul sito dell’emittente. Registrazioni dal vivo con eccellenze storiche come questa domenica alle 17.47: Arturo Benedetti Michelangeli che interpreta Liszt, Rai 1961, con Kubelik che dirige Totentanz (Danza macabra) e il Concerto n.1. Alle 18.40 merita ascoltare il Verdi dell’età matura: Quattro Pezzi Sacri registrazione dal vivo, Berlino 1952. Notturni di Chopin come ultimo ascolto della domenica: Claudio Arrau al pianoforte (alle 23.21). Domani Bernstein dal vivo in una registrazione del 1979: Prokof’ev - Sinfonia n. 5 e Šostakovic - Sinfonia n. 5 (alle 12.40). Tanto Schubert con Bruno Walter alle 18.55: Rosamunde, musiche di scena e Sinfonia n. 9 La grande. Martedì alle 19.02 Cajkovskij, Concerto per violino e orchestra; alle 22.58 Richard Strauss per Così parlò Zarathustra; alle 23.31 Schönberg - Verklärte Nacht (Notte trasfigurata), direttore Pierre Boulez, registrazioni del 1956. Mercoledì alle 16.40 Stravinskij dirige i suoi balletti: Pétrouchka e L’uccello di fuoco (1961).

Giovedì, Rtc dedica un ricordo al maestro Gianluigi Gelmetti che in questo giorno avrebbe compiuto 80 anni (scomparve nel 2021); aveva studiato direzione d’ochestra con Ferrara e Celibidache. Alle 9 sinfonie e ouverture da opere liriche (anche Nino Rota, da Il gattopardo, Suite dalla colonna sonora originale). Venerdì, musica di Haydn (alle 11.40) diretta da Hermann Scherchen (registrazioni del 1952): il grande direttore tedesco morì nel giugno del 1966 dirigendo sul podio de La Pergola a Firenze. Péchés de vieillesse, ovvero i peccati di vecchiaia del grande Rossini, brevi puzzle musicali, sono il simbolo senile di un grande compositore (alle 14.21). Così come lo sono i tempi dispari di Johann Strauss jr.: alle 18.40 Rose del Sud, Storielle del bosco viennese. Si volta pagina alle 20.30 con Brahms e Un Requiem tedesco, direttore Carlo Maria Giulini. Sabato, in questo giorno nasceva nel 1819 Clara Wieck, genio a nove anni; sposò Robert Schumann: valente compositrice, Rtc alle 9 la ricorda con una serie di suoi concerti, lieder, Soirées musicales.

Goffredo Gori

