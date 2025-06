L’addio a Cocchi maestro di calcio. Aveva 92 anni

Carmignano ha perso il "maestro" del calcio, Carlo Cocchi ieri mattina si è spento a 92 anni. Nato a Carmignano il 23 gennaio 1933 Cocchi (nella foto) iniziò, nei primi anni 50, come atleta nell’Etruria a Prato per passare poi all’Atletica Sestese dove fu notato dai tecnici degli Assi Giglio Rosso e partecipò ai campionati italiani di atletica leggera, ottenendo buoni piazzamenti ma il lavoro in fabbrica e la famiglia non gli permisero di continuare con lo sport.

Nel frattempo divenne segretario della DC di Comeana, fu eletto consigliere comunale a Carmignano. Nel 1982 a quasi cinquant’anni, fu ammesso alla scuola per istruttori a Coverciano: era il suo sogno ma non aveva il titolo di studio per l’ammissione e grazie all’interessamento di Fabrizio Benedetti, che seppe far presente il suo curriculum sportivo, poté frequentare quel prestigioso corso.

Carlo Cocchi ha scelto poi di rimanere sempre a Comeana, occupandosi come istruttore dei giovani della Virtus e poi di quelli del Seano. Il punto fermo della sua carriera è sempre stato quello di non dare illusioni, né ai genitori né ai piccoli giocatori. "Lo sport del calcio – diceva - sino ad una certa età deve essere vissuto come un gioco e dopo deve essere caratterizzato da uno stile di vita sano. In altre parole, non bisogna trascurare lo studio, gli amici, la famiglia e persino la parrocchia. Se la stoffa del campione c’è, prima o poi viene fuori, senza forzature".

"A Carlo Cocchi – scrive la Virtus Comeana in una nota – la nostra associazione dovrà sempre molto. Fu proprio il suo impegno, insieme a quello di altri 64 amici, a far nascere il 21 giugno del 1971 la Virtus Comeana". Cocchi ha avuto quattro figli. Il funerale si svolgerà lunedì alle 10 nella chiesa di Comeana.

M. Serena Quercioli