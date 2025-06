Addio "prof Mao", una figura mai dimenticata dagli studenti

SANSEPOLCROUna breve ma incurabile malattia lo ha portato via praticamente all’improvviso nella giornata di venerdì. È morto all’età di 70 anni il professor Maurizio Manenti (nella foto), dai più chiamato affettuosamente "Mao", docente di religione da poco tempo in pensione ma figura mai dimenticata al locale liceo artistico "Giovagnoli", del quale è stato per un lungo periodo anche vicepreside, o vice del dirigente scolastico che dir si voglia.

Ieri pomeriggio l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria al Melello. Per capire la sua elevata caratura umana, basterà leggere i tanti accorati post scritti sui social da chi ha avuto il piacere di lavorare con lui o di essere stato un suo studente. Tanti i ricordi, a cominciare dalla tradizionale escursione di fine anno scolastico ai Prati della Regina per proseguire con le camminate, ritenute momenti di aggregazione importanti con gustosa salsicciata a corredo, ma anche la grande capacità che aveva di saper mediare le situazioni più difficili.

Un uomo conciliatore e quindi di pace: questa l’immagine forse più bella che rimane del professor Manenti. "Ciao Mao, questo tuo ultimo scherzo non mi è piaciuto tanto: andartene così velocemente che non abbiamo avuto il tempo di accorgerci che ci stavi salutando!". Così ha scritto una sua collega, aggiungendo: "Una cosa mi mancherà e mancherà a tutti, credo sia proprio il tuo modo di guardare le persone. La scuola che vedevi tu era fatta di persone da accompagnare e di colleghi da supportare, ben poco aveva a che fare con calcoli economici in pareggio. Nella scuola che vedevi tu bisognava perdere e investire umanamente".

Ai figli del professor Manenti le condoglianze anche da parte della nostra redazione.