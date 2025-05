È morto a 84 anni Lido Mancini

EMPOLILutto nel mondo del calcio e nell’associazionismo Arci empolese. All’età di 84 anni se n’è andato Lido Mancini, persona molto conosciuta tra i tifosi dell’Empoli. Storico dirigente accompagnatore del settore giovanile azzurro negli ultimi anni aveva lasciato la grande famiglia dell’Empoli, rimanendovi comunque legato. Il club azzurro con il presidente Fabrizio Corsi, la vice presidente e ad Rebecca Corsi, esprimono cordoglio. "Per oltre vent’anni ha dato il suo contributo con passione ed entusiasmo – ricorda Corsi – Lido è stato un vero riferimento per tanti ragazzi e per gli allenatori che sono passati dal settore giovanile, una presenza costante che mi ha accompagnato nel mio percorso. Una figura preziosa, spesso dietro le quinte, di grande supporto e di aiuto". "Se ne va un’altra persona con cui sono cresciuta – dice l’Ad e vice presidente – con cui ho condiviso tanti momenti nei campi di calcio fin da quando ero piccola. Persona ben voluta da tutti, attaccatissima ai nostri colori. Per anni ha lavorato per la nostra società con passione e dedizione, contribuendo alla crescita dei ragazzi dentro e fuori dal campo". Alla moglie, alla figlia e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra. La cerimonia funebre si svolgerà oggi alle 15 nella chiesa di Marcignana.

Irene Puccioni