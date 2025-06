La palestra di via Giotto si rifà il look. Affidati i lavori: ecco il progetto

Palestra di via Giotto, affidati i lavori per la manutenzione straordinaria. Il Comune di Poggio a Caiano ha partecipato al bando del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo, per la concessione di contributi in conto interessi su mutui per interventi nel settore dell’impiantistica sportiva. La palestra di via Giotto, come è noto, ha dovuto sopperire, negli ultimi due anni, alla chiusura del palazzetto dello sport, ospitando le società rimaste "senza casa" e l’immobile presenta varie criticità, interne ed esterne. L’importo totale della riqualificazione ammonta 378.000 euro, comprensivi di arredi e spese tecniche. Il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione è stato redatto dall’architetto Massimiliano Nesti, funzionario tecnico del Comune di Poggio mentre la redazione della progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione e direzione lavori e contabilità è stata affidata all’architetto Filippo Fanelli. Dopo l’approvazione di tutti gli atti, la gara d’appalto è stata curata dalla Centrale appaltante di Pistoia e in base alla graduatoria è risultata miglior offerente una ditta locale, la "Palandri e Belli" di Poggio, che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 16 % corrispondente all’importo di offerta pari a 136.117 euro, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per 24.217 euro e per un totale di 160.000 euro. Gli arredi (la tensostruttura e il generatore) avranno poi un costo di 87.000 euro. A queste cifre si devono aggiungere le spese tecniche. La ristrutturazione della palestra, interesserà anche bagni e spogliatoi, permetterà di offrire spazi più confortevoli alle società sportive, ai corsi di ginnastica per anziani e a quelli delle scuole.

M. Serena Quercioli