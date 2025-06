La street art a Le Palme: "Nuovo volto per il centro. Importante riqualificare"

GROSSETONuovo volto per il centro commerciale Le Palme. Si è tenuta ieri alle 17 nel piazzale del centro commerciale Le Palme l’inaugurazione di altre quattro opere (portando il totale a sei) del progetto ’Green Art Maremma’, nato a Grosseto già dal 2024 per iniziativa di Claudio Reginali, Lapo Simeoni e Davide Braglia. Iniziativa che porta avanti la riqualificazione urbana attraverso la ’street art’ e ha l’obiettivo di trasformare l’ambiente dello storico centro commerciale in un luogo di cultura, atto ad accogliere eventi e manifestazioni culturali. Grande soddisfazione del curatore e direttore artistico del progetto Lapo Simeoni, che prende la parola prima del taglio del nastro: "Ringrazio Claudio Reginali e Davide Braglia per aver creduto insieme a me a questo progetto. Lo scorso anno, prima di iniziare i due lavori – ha sostenuto - era un miraggio, invece, in meno di un anno, siamo a sei opere. Questo posto aveva bisogno di una riqualificazione, urbana e sostenibile. Questi muri sono stati realizzati in circa due settimane ciascuno, con dimensioni 7x30 metri, da artisti di fama internazionale come Tellas, Aris, Kruella e Jeroo. Stiamo cercando di costruire un hub in Maremma dove l’arte, la cultura e l’economia si incontrano. Il tema è l’interazione tra la natura e la tecnologia, che possono coesistere se si rispettano a vicenda". Al taglio del nastro i tre responsabili del progetto, insieme all’onorevole Fabrizio Rossi e i vari sponsor. Prima di Simeoni, ha preso la parola anche la presidente dell’Unione ciechi e ipovedenti di Grosseto, Serena Sioli: "Queste composizioni artistiche permettono di vivere l’arte in modo più sensoriale, in maniera più completa, non solo con gli occhi; ci immergiamo così dentro all’opera, vivendo le emozioni, le sfumature".Diego Monaci