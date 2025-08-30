La musica con Maestro Lorenzo. Un altro successo per Branchetti

Un altro grande successo per Lorenzo Branchetti, attore pratese formatosi alla scuola del Politeama, oltre alla sua partecipazione nella nuova edizione di Camper in onda tutti giorni su Rai Uno nella fascia di mezzogiorno nel ruolo di inviato in giro per l’Italia a scoprirne le bellezze. Come si sa, Branchetti è stato per anni un volto amatissimo dai telespettatori più piccoli che lo hanno sempre seguito nel ruolo di Milo Cotogno per la fortunata trasmissione Melevisione. Forte di questo grande appeal su bambini e ragazzi, il talento pratese torna a far sognare i giovani telespettatori con un suo musical educativo. Ed è stato subito un successo on line.

Il talento pratese è il cuore pulsante del progetto Maestro Lorenzo, una avventura musicale pensata per i bambini tra i 3 e i 6 anni che unisce educazione e intrattenimento in modo originale e coinvolgente. Con la sua energia contagiosa e la capacità di entrare in sintonia con il mondo dell’infanzia Branchetti da vita al personaggio di Maestro Lorenzo, protagonista del primo musical pre school italiano, ideato da Pietro Pinetti e prodotto da Studio Bozzetto con la distribuzione di Sony Music. Il risultato parla da solo. I primi brani hanno registrato fin da subito, numeri da capogiro su Youtube. I video Sta arrivando l’autobus e Tanti auguri hanno già raggiunto più di un milione di visualizzazioni.

Un progetto pensato per stimolare l’apprendimento dei bambini attraverso il gioco, il canto, la danza, il racconto, portandoli a scoprire ogni volta un tema diverso; dai mezzi di trasporto agli animali nella fattoria, fino al mondo sottomarino e alle feste. Accanto a Lorenzo, i due simpatici orsetti Maki e Malù, Federico Berti