Barga Jazz saluta con il concorso internazionale

Cronaca
CronacaBarga Jazz saluta con il concorso internazionale
22 ago 2025
LUCA GALEOTTI
Cronaca
Un concerto del Barga Jazz (foto di Keane)

Barga Jazz volge al termine e lo fa, come da tradizione, con le finali (22 e 23 agosto Teatro dei Differenti) del XXXVI concorso internazionale di arrangiamento e composizione per orchestra jazz. Protagonista sarà la BargaJazz Orchestra diretta dal maestro Mario Raja.

Ogni anno il concorso ha un tema con il quale i concorrenti sono chiamati a confrontarsi, per il 2025 la musica di Marco Tamburini, eccezionale trombettista scomparso prematuramente dieci anni fa. Marco ha fatto parte dell’orchestra di Barga per molte edizioni contribuendo alla crescita del festival e partecipando alla realizzazione di progetti originali. Solista ospite dell’orchestra sarà Eddie Henderson, con cui Marco ha collaborato in molte occasioni dalle quali è nata una profonda amicizia e stima reciproca.

Stasera, venerdì, saranno eseguiti i brani finalisti per la sezione B (composizioni originali): Alone in The Dust di Basilio Roselli; Unspoken di Martino Corso; Swaying di Pino Jodice; The Long Promenade Home di Giacomo Riggi; Where The Water Breaks di Luca Prost; Cloudy Peaks di Lorenzo Bellini.

Sabato serata finale con i brani della sezione A (arrangiamenti su musiche di Marco Tamburini): Francy di Ferdinando Caiazzo; Ostuni di Francesco Spinazza; Nebbie di Alessandro Presti; Albe di Riccardo Catria; My Life Is Now di Fabio Petretti; Yesterday Night di Giacomo Serino; Milla di Rosario Moricca.

Stasera, invece, alle 17:30, alla Fondazione Ricci l’incontro/seminario dal titolo: "La musica di Marco". L’evento, che vuole ricordare Marco Tamburini e il suo rapporto speciale con Barga, sarà coordinato dal musicologo Francesco Martinelli con interventi di Claudio Donà, Stefano Onorati e molti dei musicisti che hanno collaborato con Marco.

