Italgronda Futsal Prato. Oggi scatta la Coppa

Primo appuntamento ufficiale della stagione per l’Italgronda Futsal Prato, impegnata oggi alle 15 sul campo del Livorno 9 Boca per la giornata inaugurale della Coppa della Divisione. In precedenza, la società del presidente Gianluca Caminati si era presentata alla città durante l’evento ‘Prato a Tutta Birra’ in piazza del Mercato Nuovo.

Con i membri del consiglio direttivo (l’amministratore unico Alessio Polidori, direttore generale Andrea Cioni, direttore settore giovanile Stefano Dei, responsabile Prima Squadra Massimiliano Oliva, direttore sportivo Omar Pasquariello) sul palco è stata chiamata la prima squadra affidata all’allenatore Alessandro Calamai che per questa stagione di serie B sarà composta da Edoardo Laino, Niccolò Buti, Gabriele Bruscagli (portieri); Guglielmo di Maso, Diego Rocchini, Luis Miguel Andrada, Zakaria El Gallaf, Gianni Gravina, Giacomo Maggini, Flavio De Stefano, Thomas Stentati, Tommaso Baldecchi, Manuel Venturi, Tommaso Cavataio, Luca Della Marca e Matteo Piccirilli (giocatori di movimento).

Un momento di festa per condividere con tutta la società e i tifosi l’avvio della stagione che si spera possa riservare belle novità per la squadra di Calamai. Gli ingredienti ci sono tutti per far bene. E le speranze sono motivate.

Tornando all’impegno di Coppa, l’Italgronda Futsal Prato è stata inserita in un triangolare di cui fa parte il Versilia, avversario della squadra del confermato tecnico Calamai in occasione della seconda giornata.

Massimiliano Martini