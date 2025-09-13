Se la Polonia si blinda

13 set 2025
MASSIMILIANO MARTINI
Cronaca
Italgronda Futsal Prato. Oggi scatta la Coppa

Primo appuntamento ufficiale della stagione per l’Italgronda Futsal Prato, impegnata oggi alle 15 sul campo del Livorno 9 Boca per la giornata inaugurale della Coppa della Divisione. In precedenza, la società del presidente Gianluca Caminati si era presentata alla città durante l’evento ‘Prato a Tutta Birra’ in piazza del Mercato Nuovo.

Con i membri del consiglio direttivo (l’amministratore unico Alessio Polidori, direttore generale Andrea Cioni, direttore settore giovanile Stefano Dei, responsabile Prima Squadra Massimiliano Oliva, direttore sportivo Omar Pasquariello) sul palco è stata chiamata la prima squadra affidata all’allenatore Alessandro Calamai che per questa stagione di serie B sarà composta da Edoardo Laino, Niccolò Buti, Gabriele Bruscagli (portieri); Guglielmo di Maso, Diego Rocchini, Luis Miguel Andrada, Zakaria El Gallaf, Gianni Gravina, Giacomo Maggini, Flavio De Stefano, Thomas Stentati, Tommaso Baldecchi, Manuel Venturi, Tommaso Cavataio, Luca Della Marca e Matteo Piccirilli (giocatori di movimento).

Un momento di festa per condividere con tutta la società e i tifosi l’avvio della stagione che si spera possa riservare belle novità per la squadra di Calamai. Gli ingredienti ci sono tutti per far bene. E le speranze sono motivate.

Tornando all’impegno di Coppa, l’Italgronda Futsal Prato è stata inserita in un triangolare di cui fa parte il Versilia, avversario della squadra del confermato tecnico Calamai in occasione della seconda giornata.

Massimiliano Martini

