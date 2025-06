Vasile Frumuzache interrogato in carcere: “Ha negato altri delitti”

Prato, 7 giugno 2025 – Due delitti. Solo quelli. E’ quanto ha ribadito davanti al giudice Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni accusata di aver ucciso Ana Maria Andrei, escort romena di 27 anni, e Maria Denisa Paun, scomparsa da Prato lo scorso 15 maggio e ritrovata senza vita all’interno di un casolare abbandonato a Montecatini.

Frumuzache, durante l’interrogatorio di garanzia per l’udienza di convalida, Ha confermato quanto già confessato negli interrogatori resi ai magistrati della procura di Prato ai quali nei giorni scorsi ha raccontato di aver ucciso le due connazionali. A domanda degli inquirenti, che non gli hanno contestato altri reati, ha poi negato di essere coinvolto in altri omicidi.

Lo riferisce l'avvocato Diego Capano, il legale che assiste Vasile Frumuzache, arrestato mercoledì scorso. L'avvocato ha aggiunto che Frumuzache, tra l'altro aggredito in carcere a Prato da uncugino di Ana Maria Andrei che gli ha tirato dell'olio bollente sul volto, è "molto provato fisicamente e psicologicamente".

L'udienza di convalida, fissata per le 9:30, si è conclusa poco prima delle 11: il gip si è riservato la decisione anche sulla misura di custodia cautelare richiesta dalla procura. Il 32enne, ha anche spiegato il legale, è attualmente recluso in isolamento nel carcere pratese per questo non è stata fatta richiesta di trasferimento dopo l'aggressione subita e per la quale la procura ha avviato un'indagine.

Nonostante tutto, la Procura continua ad indagare per chiarire i punti che al momento rimangono oscuri. Al vaglio il traffico telefonico di Frumuzache, al quale sono stati sequestrati diversi telefoni. Il sospetto che possa aver avuto dei complici c’è, così come quello che possano esserci anche altre vittime.