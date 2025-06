Vasile Frumuzache: da 'padre modello' a killer delle escort, la doppia vita della guardia giurata

Monsummano Terme (Pistoia), 7 giugno 2025 - Da un lato ci sono le foto sui social con moglie e figli, i colleghi che lo descrivono come "un lavoratore modello" e le testimonianze di chi lo conosce da vicino, dall'altro due donne uccise e gettate come sacchi dell'immondizia in un casolare abbandonato. La doppia vita di Vasile Frumuzache, l'uomo che ha confessato l'omicidio delle due escort romene, è ora sotto la lente di ingrandimento della Procura di Prato. Scandagliando il suo passato, si cerca di capire se oltre a Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei ci siano altre donne uccise e nascoste da qualche parte, ma anche - e soprattutto - se abbia fatto tutto da solo. Perchè nonostante la sua piena confessione, i punti oscuri ancora da chiarire sono molti. Vediamoli.