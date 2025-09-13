Incontro per ricordare Alexander Langer

A trent’anni dalla scomparsa di Alexander Langer (foto), politico, fondatore delle Liste Verdi in Italia ed Europa, parlamentare europeo oltre che esponente del mondo cattolico, l’associazione Polis unitamente ad Acli di Prato organizzano un incontro commemorativo giovedì 18 settembre alle ore 21 presso i locali della parrocchia di San Bartolomeo in Piazza Mercatale. A moderare l’incontro il giornalista Francesco Lauria. Sono in programma gli interventi di Uwe Staffler, amico e ultimo assistente al Parlamento europeo di Langer, e Marco Deriu, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università degli Studi di Parma. Langer, altoatesino, era un convinto sostenitore della nonviolenza, coniò il concetto di "conversione ecologica" come orizzonte necessario per la persona, la società, la politica. Si tolse la vita il 3 luglio del 1995 a Pian de’ Giullari, nella periferia di Firenze. Da poco gli era stata impedito di presentare la propria candidatura a sindaco di Bolzano, dato che egli stesso si era rifiutato di dichiarare la propria esclusiva appartenenza etnica a una delle comunità linguistiche altoatesine: tedesca, italiana e ladina. L’incontro è aperto al pubblico e gratuito fino ad esaurimento posti.

