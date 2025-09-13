Forza Italia, volano stracci. Lista FdI all’ultimo minuto. Tanta voglia della "civica"

Solo la Lega ritrova il sorriso nel centrodestra perché dentro Forza Italia volano stracci e Fratelli d’Italia è sempre alle prese con la lista per le elezioni regionali (mancano poche ore ormai). Intanto in città cresce la voglia di lista civica del centrodestra in proiezione voto comunale 2026. Il ritorno di Roberto Cenni, già sindaco civico del ribaltone nel 2009, ora in pista a fianco di Alessandro Tomasi, è stata visto con particolare favore da molti elettori di quell’area sfiancati da partiti con problemi più o meno rilevanti. Intensi i contatti tra Cenni e Aldo Milone che sta ridando fiato alla sua lista dopo il suo ciaone a Forza Italia. E a proposito degli stracci che volano tra gli azzurri ieri ha salutato il vertice e i ruoli di responsabilità uno dei due coordinatori provinciali, Lorenzo Santi.

"Sono passati poco più di tre mesi dall’incarico – ha detto Santi – caratterizzati da inutili battaglie interne, durante i quali è stato impossibile lavorare concretamente e, di conseguenza, dare risposte ai reali problemi dei cittadini. Questa non è la mia idea di politica: è una politica lontana dalla gente, in cui non mi riconosco".

Santi resta comunque nel partito, la sua decisione è "espressamente legata a un dissapore di natura organizzativa e non amministrativa" dice in una nota. "Continuerò a portare avanti la mia attività istituzionale – prosegue – sia nel Comune di Cantagallo sia in Provincia".

Santi spera "che Forza Italia, e la politica in generale, possano tornare al più presto a occuparsi di temi reali e di interesse comune". Il partito è diviso, scarsa comunanza di obiettivi tra diverse anime della compagine. Diversi i momenti di attrito: l’ex consigliera comunale Rita Pieri è salita sull’Aventino nei mesi scorsi per poi rientrare, la deputata Erica Mazzetti lavora prevalentemente con i "suoi" referenti. Alcuni esponenti storici stanno alla finestra.

E Fratelli d’Italia scandisce il suo conto alla rovescia per trovare la quadra dei candidati regionali dopo la scelta di Chiara La Porta capolista.

Luigi Caroppo