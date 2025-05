Prato incidente tra auto e scooter alla rotonda. Traffico in tilt

Prato, 27 maggio 2025 - Scontro tra un’auto e un motorino alla rotonda della Sacra Famiglia. L’incidente è avvenuto intorno alle 11, lievemente ferito il giovane alla guida delle due ruote; disagi per il traffico sulla direttrice est, a causa della chiusura dell’accesso alla rotatoria per chi, proveniente da viale Borgo Valsugana, era diretto su via Firenze in direzione di Calenzano. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e un’ambulanza della Pubblica Assistenza L’Avvenire.