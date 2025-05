Sub morto dopo un’immersione, ipotesi embolia

Prato, 25 maggio 2025 – Potrebbe essere stata un’embolia a causare la dipartita di Alessandro Artusi, il chimico pratese scomparso durante un’immersione nelle acque dell’Argentario (nel comune di Porto Santo Stefano) il 10 maggio scorso. Questa l’ipotesi principale, stando a quanto è trapelato dopo l’esame autoptico e in attesa del referto ufficiale. Di certo c’è che la morte del cinquantunenne ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile, a San Paolo: tantissime le persone che gli hanno voluto tributare l’ultimo saluto, durante le esequie celebrate lo scorso mercoledì. In una chiesa stracolma, un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Artusi, che lascia un figlio di 16 anni ed una figlia di 10.

Proprio il figlio, che con un gesto di grande maturità aveva preso la parola al termine dei funerali ed esortato la folla a guardare avanti nel ricordo del padre, era con lui in barca nei momenti della tragedia: Alessandro, tesserato per il Sub Prato, aveva conseguito il brevetto da tempo.

Un’immersione di diciotto metri, relativamente facile per chi come lui era un sub esperto, ma a pochi metri dalla riemersione, avrebbe perso i sensi. E nonostante il primo intervento di chi si trovava insieme a lui sulla barca, in attesa dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Il suo ricordo rimarrà vivo, anche in ambito sportivo: il Prato Nord, società a cui era legato per via del figlio, dovrebbe intitolargli un memorial. E anche gli amici del Sub Prato, in chiesa con la polo d’ordinanza, hanno anticipato l’intenzione di trovare un modo per portarne avanti la memoria.