Incendio, brucia il mercatino di solidarietà: fiamme alte e gravissimi danni

Vaiano (Prato), 30 gennaio 2025 - Paura a Vaiano per l’incendio che ha attaccato RiciclAnde. Si tratta di un mercatino del ri-uso, una struttura di solidarietà che collabora anche con il Comune.

Chiunque può portare nella struttura oggetti che non usano più e che potrebbero far comodo ad altre famiglie bisognose. Un luogo che è un punto di riferimento per tutta la zona. L’incendio sarebbe scoppiato a sera, intorno alle 20. Molte le telefonate ai vigili del fuoco. Non si registrano feriti, ma il capannone che ospitava l’attività è andato praticamente distrutto.

Le squadre dei vigili del fuoco di Prato sono riuscite in breve a domare le fiamme. L’incendio è scoppiato quando le attività erano terminate, in orario di chiusura. Questo ha fortunatamente impedito che ci fossero conseguenze per le persone.

L'incendio che ha attaccato la struttura di Riciclande a Vaiano. Si tratta di un mercatino di solidarietà che opera a stretto contatto con il Comune

Sconvolti i gestori, che hanno aggiornato gli amici della struttura su Facebook: “Non ci riesce neanche dirlo. Siamo troppo scioccati. Vi ringraziamo per i tantissimi messaggi che ci state mandando, risponderemo a tutti, non abbiamo notizie. Non vi avvicinate, lasciate lavorare i vigili del fuoco, è importantissimo”. Sono tanti i messaggi di supporto che stanno arrivando all’organizzazione.