Incendio dell’atelier delle spose, “Milioni di euro di danni”. La data di riapertura San Miniato Basso, il rogo che ha attaccato il magazzino del negozio Magnani: un’eccellenza della moda in Toscana, con abiti per tutte le cerimonie e clienti da ogni dove. Arriva per i proprietari la solidarietà dei clienti, mentre intanto si cercano di capire le cause