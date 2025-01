Incendio attacca noto atelier di abiti da sposa a San Miniato, fiamme alte

San Miniato, 16 gennaio 2025 – Incendio in un edificio che ospita un notissimo atelier di abiti da sposa, Magnani Sposa a San Miniato Basso, proprio all'uscita della Fipili. Il rogo ha attaccato il magazzino che si trova al piano superiore quando erano circa le 19.30.

Un momento dell'incendio all'atelier di San Miniato, un luogo conosciutissimo dalle spose di tutta la Toscana

Diverse le chiamate ai vigili del fuoco intervenuti subito. Le fiamme erano molto alte. L’edificio, nel quale trova spazio anche un altro grande magazzino, il Caddy’s, è stato avvolto dal fumo. Entrambe le attività sono coinvolte nel rogo. Le fiamme erano visibili anche dalla stessa Fipili.

I mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti dal retro, da via Ilaria Alpi, dove c’è un altro ingresso dell’edificio. Il fumo ha poi avvolto tutta la zona, un luogo in cui si concentrano molte attività commerciali. I vigili del fuoco sono intervenuti da Castelfranco ma anche da Empoli in supporto. Con l’intervento anche di un’autoscala. Non si registrano comunque feriti.

L’area nella zona è diventata ben presto pesante. Il Comune di San Miniato Basso ha fatto un appello ai cittadini della zona: “Si è sviluppato un incendio all’interno del negozio Magnani Sposa a San Miniato Basso. Sono in corso le operazioni di spegnimento. A causa del denso fumo nero che si è propagato, si chiede ai cittadini de La Catena, Molino d’Egola, Cigoli e San Miniato Basso di tenere chiuse le finestre. Si prega inoltre di lasciare sgombra l’area interessata, in modo da favorire le operazioni dei vigili del fuoco”.

Magnani Sposa è attivo da oltre trent’anni ed è un punto di riferimento per gli abiti da cerimonia. Non solo per sposo e sposa ma anche per gli invitati. Si cerca di capire cosa abbia provocato il rogo. Potrebbe essersi trattato di un corto circuito ma le indagini sono in corso.