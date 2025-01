“Gli abiti delle spose sono al sicuro”: incendio da Magnani, il messaggio della proprietà

San Miniato Basso, 17 gennaio 2025 – “Gli abiti delle spose sono al sicuro”: è un messaggio che molte clienti di Magnani Sposa aspettavano dopo l’incendio che ha attaccato l’edificio che ospita l’atelier di abiti da cerimonia nella serata di giovedì 16 gennaio.

Per le ragazze che hanno gli abiti in preparazione in vista del loro matrimonio è stato un colpo al cuore vedere le fiamme alte. Ma la proprietà, con un messaggio su Facebook, rassicura le sue clienti.

Il retro di Magnani Sposa devastato il giorno dopo l'incendio che è scoppiato giovedì 16 gennaio intorno alle 19.30 (Bongianni / Fotocronache Germogli)

I titolari hanno postato un video sulla frequentatissima pagina dell’attività commerciale per rassicurare tutti. Nonostante i gravi danni al magazzino, nonostante l’incendio, l’atelier dovrebbe riaprire la prossima settimana, quella che inizia con lunedì 20 gennaio.

Nel video si vede l’incendio corredato da una serie di frasi della proprietà stessa. Una sorta di comunicato in video appunto per rassicurare tutti. “Ci prendiamo qualche giorno per sistemare la situazione ma gli abiti delle spose sono al sicuro”, scrivono i titolari.

Tutti coloro che avevano un appuntamento per le prove vengono contattati in queste ore per riprogrammare la visita. “Vi ringraziamo per tutti i messaggi di affetto”, dice ancora la proprietà di Magnani Sposa.