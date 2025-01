Fiamme altissime, danni e magazzino devastato: incendio al noto atelier di abiti da sposa, indagini sulle cause

San Miniato (Pisa), 17 gennaio 2025 – Un rogo devastante ha distrutto il piano superiore dell’edificio dove si trova il famosissimo negozio Magnani Sposa. Le fiamme sono divampate ieri sera intorno alle 19,30 nei locali del magazzino dell’atelier conosciuto in tutta la Toscana e non solo. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura e gli edifici circostanti solo dopo alcune ore. Le lingue di fuoco hanno attraversato l’intero piano superiore dell’edificio, da una parte all’altra, dal lato che affaccia sulla provinciale 36, il vialone che porta allo svincolo della FiPiLi e la traversa parallela, via Ilaria Alpi, che si trova sul retro. Sul posto sono state dirottate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa, del distaccamento di Castelfranco e della sede di Empoli.

Le fiamme hanno devastato il piano superiore della struttura di San Miniato Basso dove si trova il noto negozio Magnani Sposa

Il rogo è divampato nella parte di Magnani Sposa dove si trovano i magazzini. Il negozio, che è situato al piano terreno, non dovrebbe avere subito conseguenze dall’incendio. Almeno questo è quanto sarebbe emerso ieri nelle prime ore della notte dopo una prima ricognizione.

I vigili del fuoco hanno evacuato tutti gli edifici circostanti. Compreso il negozio Caddy’s che si trova a fianco di Magnani Sposa e sotto il magazzino andato a fuoco. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri della compagnia di San Miniato che hanno chiuso le strade circostanti impedendo intralci alla circolazione dei veicoli di soccorso. I danni sono ingenti anche se un calcolo preciso non è stato ancora fatto. Ieri, come si può comprendere, la priorità è stata l’emergenza e lo spegnimento delle fiamme.

Magnani Sposa è una delle attività più conosciute dell’intero comprensorio del Cuoio. Nata a San Romano, frazione di Montopoli, ormai quasi ottant’anni fa, l’azienda da una ventina d’anni è stata trasferita a San Miniato Basso nei pressi dello svincolo della FiPiLi, in una zona ben visibile dalla superstrada. Mèta di chi decide di sposarsi, Magnani ha il meglio degli abiti da sposa, la sua peculiarità. Ma veste anche gli sposi e tutti gli invitati, con soluzioni adeguate a ogni circostanza ed esigenza. Ieri sera, durante le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, sono state decine le persone che si sono accalcate nelle vicinanze del noto marchio per gli sposi per seguire l’evolversi delle operazioni. In corso le indagini sulle cause del rogo.