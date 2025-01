Incendio in un rimessaggio agricolo, vigili del fuoco al lavoro nella notte

Lucca, 29 gennaio 2025 – Incendio nella notte in località Gattaiola a Lucca. Intorno all’1.30, un i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo che si era sviluppato all’interno di un rimessaggio agricolo. In campo due squadre provenienti dalla centrale di Lucca, supportate da un'autobotte e un'autoscala, e ulteriori mezzi dal distaccamento di Viareggio.

All'interno del capannone erano presenti numerosi veicoli agricoli, ma il fuoco ha minacciato anche una porzione del tetto dell'abitazione contigua. L'azione rapida delle squadre ha impedito che l'incendio si estendesse ulteriormente all'intero edificio abitativo, limitando così i danni e garantendo la sicurezza della zona.