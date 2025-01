Mercatino di solidarietà distrutto dall’incendio a Vaiano, scatta la mobilitazione per RiciclAnde

Vaiano (Prato), 31 gennaio 2025 - “Adesso lavoreremo tutti insieme perché l’attività di RiciclAnde possa riprendere al più presto”. La sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli, lancia subito l’impegno dell’amministrazione e della comunità per far ripartire il progetto RiciclAnde.

“L'amministrazione comunale chiama alla mobilitazione e nei prossimi giorni si farà carico di promuovere una campagna di solidarietà che coinvolga tutta la comunità di Vaiano e non solo – afferma -. In attesa che le autorità competenti facciano luce sui motivi del rogo, organizzeremo una vasta iniziativa di solidarietà perché un'esperienza così preziosa possa continuare a vivere”. Ieri sera Vivarelli, con tutta la giunta, ha espresso “dolore enorme per l'incendio che ha distrutto il Mercatino di RiciclAnde”. “È una ferita per tutti - ha dichiarato - è stata colpita un'esperienza straordinaria, un modello di collaborazione, uno spazio di solidarietà e di pratica concreta del riuso. Siamo attoniti e addolorati insieme a tutti i volontari che condividevano questa realtà eccezionale”.

Molte le telefonate ai vigili del fuoco quando si sono viste le fiamme avvolgere la struttura. Non si registrano feriti, per fortuna, ma il capannone che ospitava l’attività è andato praticamente distrutto. Le squadre dei vigili del fuoco di Prato sono riuscite in breve a domare le fiamme. L’incendio è scoppiato quando le attività erano terminate, in orario di chiusura. Questo ha fortunatamente impedito che ci fossero conseguenze per le persone. In via di accertamento le cause del rogo.