Il viaggio nel gusto diventa un libro. In regalo ’Storie e sapori pratesi’

La storia della città di ieri, oggi e domani si racconta anche attraverso il gusto e la cucina che Prato esprime in una miscela vincente di tradizione e innovazione, capacità di stare sul mercato e gestione di imprese che si tramanda di generazione in generazione. Si chiama ‘Storie e sapori pratesi’ il volume che La Nazione presenterà il 10 aprile alla Camera di commercio. Ristoranti, imprese che hanno fatto e sono state la storia della città di Prato. È iniziato a dicembre e proseguirà fino al primo aprile con l’ultima uscita in calendario, il nostro racconto a puntate delle realtà commerciali più longeve e rappresentative del tessuto economico, ma anche delle attività giovani che hanno scommesso e investito raggiungendo il traguardo. Un viaggio nel mondo delle imprese e uno spaccato di vita degli imprenditori che con il loro lavoro hanno contribuito allo sviluppo economico della città. Un viaggio a tappe che ha avuto e avrà come protagonisti tante attività che "sanno" di Prato e che proprio per questo sta avendo un grande successo. Un’iniziativa importante realizzata da La Nazione con la fondamentale collaborazione di Confcommercio Prato e grazie al prezioso contributo degli sponsor Conad e Banca Alta Toscana e Sdh. Adesso che quel viaggio a tappe sta volgere al termine, le storie e le attività raccontate resteranno per sempre impresse nelle pagine di un volume, ‘Storie e sapori pratesi’ che La Nazione regalerà il 12 aprile in abbinamento con il quotidiano.

Un modo per stare vicino al mondo imprenditoriale e dare ai lettori un valore aggiunto, un libro, da conservare e leggere con immagini nuove, foto storiche e aneddoti di una città fatta anche di ristoratori e pasticceri, ma soprattutto di persone appassionate del proprio mestiere.