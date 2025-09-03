Il tragico incidente. Investito dalla sua auto. L’uomo non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta il 55enne di Montemurlo che nella tarda serata di giovedì scorso è rimasto gravemente ferito in via Livorno, vicino al centro commerciale. Le ferite ed i traumi riportati a seguito di quell’assurdo incidente si sono rivelati troppo gravi e fatali per Giovanni Mormino, che abitava in via Fermi, a Fornacelle di Montemurlo. L’uomo è morto all’ospedale di Careggi, dove era stato trasportato d’urgenza cinque giorni fa, la sera stessa del 28 agosto.

Resta ancora da chiarire la dinamica del tragico incidente che ha strappato alla vita il 55enne: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e anche una squadra dei vigili del fuoco.

Secondo quanto emerso, l’uomo stava guidando il suo suv Hyundai Santa Fe quando si è accorto della fuoriuscita di fumo dal cofano. Temendo un principio di incendio, ha arrestato il mezzo ed è sceso in strada per verificare cosa stesse accadendo. Avrebbe aperto il cofano per controllare il motore e, in quei momenti concitati, è stato travolto dalla stessa auto che, per cause ancora da accertare, è ripartita improvvisamente. Una dinamica che resta oscura e sulla quale la polizia municipale di Montemurlo sta cercando di fare chiarezza. La sequenza dei fatti lascerebbe spazio a più ipotesi: non è chiaro se l’uomo fosse intento a capire cosa stesse accadendo e abbia tentato di spegnere il motore in fiamme.

Sta di fatto che il suv si è mosso improvvisamente, schiacciandolo dapprima contro un palo della segnaletica stradale e poi trascinandolo sotto la vettura. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto hanno trovato il 55enne in condizioni gravissime: lo hanno stabilizzato sul posto grazie alle manovre di rianimazione per poi trasportarlo d’urgenza a Careggi. La prognosi è stata subito riservata e ieri purtroppo è arrivata la notizia del decesso. Resta da capire, in particolare, come l’auto abbia potuto muoversi autonomamente mentre il proprietario si trovava davanti al cofano. Non si esclude che un guasto tecnico, un malfunzionamento improvviso o un errore nella messa in sicurezza del mezzo possano aver provocato l’accaduto.