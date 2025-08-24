Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
CronacaIl mostruoso femminile di Doyle. Un saggio da non dimenticare
24 ago 2025
REDAZIONE PRATO
Il mostruoso femminile di Doyle. Un saggio da non dimenticare

Perché le figure femminili potenti, ribelli o semplicemente fuori norma vengono raccontate come streghe, spettri, vampiri o isteriche? Perché la...

Gianna Salemi: il suo è il sesto consiglio di lettura sulla Nazione di questo agosto. Un libro fuori dagli schemi, che fa riflettere

Per approfondire:

Perché le figure femminili potenti, ribelli o semplicemente fuori norma vengono raccontate come streghe, spettri, vampiri o isteriche? Perché la cultura misogina ha da sempre paura delle donne? Nel saggio Il mostruoso femminile, (Tlon, 2021) Jude Ellison Sady Doyle – autore e attivista statunitense – raccoglie e smonta con intelligenza e ironia secoli di stereotipi mostrando come il corpo, la sessualità e la sofferenza femminile siano stati temuti, controllati e demonizzati e ci guida in un viaggio tra mito, letteratura, cronaca nera e cinema horror.

Partendo da figure mitologiche e letterarie come Medusa, Lilith, Carmilla o Carrie e passando per icone della cultura pop e per casi reali di cronaca, Doyle traccia un filo rosso che unisce la paura della femminilità fuori controllo alla necessità di ricondurla entro confini rassicuranti: la madre, la santa, la vittima silenziosa. Se un mostro è un corpo spaventoso perché fuori controllo, una donna è mostruosa quando è libera dal controllo maschile.

Restituendo voce a ciò che la cultura dominante ha definito mostruoso, l'autore ci invita a rovesciare lo sguardo: ciò che è stato definito mostruoso è spesso solo ciò che è stato rifiutato, incompreso, reso invisibile. Con approccio accessibile e mai banale, Il mostruoso femminile è una lettura stimolante e necessaria. Parla della fisicità, della rabbia e del dolore delle donne, rivelando quanto ancora oggi l'indipendenza femminile venga talvolta vissuta come una minaccia.

Perfetto per chi cerca una lettura estiva fuori dagli schemi: intensa, colta e capace di innescare una riflessione profonda sul nostro immaginario collettivo. Un saggio da leggere, discutere, non dimenticare.

Gianna Salemi
Bibliotecaria
Società Cooperativa Culture

