Il libro che racconta l’amore per la lettura

"Forse i libri hanno un istinto segreto per cercare la strada di casa, che li porta dal loro lettore ideale. (...) Poiché per me non c’è nulla di più preferibile del frugare nelle librerie (...). Sono anni che mi servo da Hastings & Sons e ho sempre trovato il libro che volevo, più almeno altri tre che non sapevo di volere. (...) Ecco ciò che amo della lettura: di un libro ti può interessare un piccolo particolare, e quel piccolo particolare ti condurrà a un altro libro, e da lì arriverai a un terzo. È una progressione geometrica che ha come unico scopo il puro piacere" .

È il 1946 e Juliet Ashton, giovane giornalista londinese di successo, è in cerca di un libro da scrivere. All’improvviso riceve una lettera da Dawsey Adams, allevatore di maiali sulla piccola isola di Guernsey, tra Cornovaglia e Normandia nel Canale della Manica e appartenente alla Corona inglese. Dawsey ha comprato su una bancarella di libri usati un volume di Charles Lamb, una volta appartenuto a Juliet, trovandoci scritto sopra l’indirizzo della giornalista. Così le scrive chiedendole di aiutarlo a recuperare altri libri di Lamb, che lui ammira moltissimo. Tra i due comincia uno scambio di lettere e quando Dawsey rivela a Juliet di far parte di un circolo di lettura dal nome strano e bizzarro: Club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey, in Juliet si scatena la curiosità. Intanto s’infittisce lo scambio di corrispondenza con Dawsey e gli altri membri del circolo da cui emergono storie di vita, anche drammatiche, a Guernsey sotto l’occupazione nazista.

Dawsey e gli altri del circolo si dimostrano però reticenti a proposito di quel che è successo in quel periodo a Elizabeth, la figlia di Amelia, nella cui casa il club si riunisce. Juliet decide di raggiungere l’isola per saperne di più. Lì troverà qualcosa che non si sarebbe mai aspettata e la sua vita cambierà. Per sempre. Un libro che parla di amore per i libri, di piccoli editori eroici e lettori impenitenti, di coraggio, lealtà, amicizia e di come i libri ti possano salvare la vita. Ma è anche una storia d’amore tout court. Con tutto il rispetto per il libro che avete per le mani, date retta: mettetelo momentaneamente da parte e fiondatevi in libreria per ordinarne tre copie. Una per voi; una per chi amate (e che, me lo auguro per voi, ama i libri) e la terza per l’amico o l’amica più cari che avete. Li farete felici. Molto felici.

Mary Ann Shaffer-Annie BarrowsIl Club del libro e della torta di bucce di patata di GuernseyAstoria Edizioni