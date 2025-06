Il "Festival del sax" invaderà Bacchereto

La musica jazz protagonista dell’estate a Bacchereto. A luglio ci sarà il 5° "Festival Toscano del Saxofono" che prevede una settimana di masterclass per musicisti con docenti di rilievo. Le iscrizioni si possono fare entro il 30 giugno. Il festival è organizzato da Adolphe Sax School, dal 20 al 27 luglio e rappresenta un’esperienza formativa e musicale straordinaria insieme ai migliori sassofonisti della scena italiana e internazionale. L’organizzazione è della Polisportiva Bacchereto e della Filarmonica "Giuseppe Verdi" che curano tutti gli aspetti logistici di questo festival, capace di richiamare musicisti alle prime armi ma anche quelli già professionisti, da varie zone d’Italia. I docenti sax saranno: Marco Gerboni, Massimo Mazzoni, Lucy Edna Derosier, Valerio Barbieri, Andrea Coppini, Francesca Simonelli, Cristina Roffi e Filippo Grassi mentre per il pianoforte Samuele Drovandi e Paolo Zannini. Per informazioni: [email protected].

Il modulo d’iscrizione è scaricabile dalla pagina fb "Festival Toscano del Saxofono Bacchereto". L’iscrizione al corso intero costa 380 euro, comprensivo di 8 giorni di lezioni, vitto, alloggio, tesseramento Filarmonica "Giuseppe Verdi" con assicurazione anbima, iscrizione concorso "Musica da camera", laboratorio riparazione strumenti a fiato, laboratorio "Musica d’insieme". Poi ci si può iscrivere anche al concorso "Musica da camera" intero o per quartetti di saxofoni, al laboratorio "Musica d’insieme" (corso intero o solo laboratorio per 2 giorni).

Nelle giornate del festival si svolgeranno, come ogni anno, concerti serali nelle chiese, ad ingresso gratuito.