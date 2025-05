L’estate secondo “Moonland”: "Valorizzare l’identità sarzanese ma anche la contemporaneità"

Baustelle, Rkomi, Luca Nesti con la Banda Gaber e Crazy ‘90. Ecco svelati tutti i nomi che dal 18 al 21 luglio si esibiranno nella centralissima piazza Matteotti in occasione della settima edizione del Moonland, il festival nato a Sarzana nel 2019 e organizzato da Bluesin in collaborazione con il Comune. Ad aprire le danze venerdì 18 luglio ci penseranno i Baustelle, la band toscana composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi che ha appena pubblicato il decimo album in studio "El Galactico" a cui sta seguendo un tour italiano in corrispondenza con i 25 anni di attività della band.

Sabato 19 luglio un’occasione da non perdere per gli amanti della musica d’autore italiana. ‘Luca Nesti & Banda Gaber raccontano il Signor G’ è infatti il titolo di uno spettacolo coinvolgente che rende omaggio alla figura straordinaria di Giorgio Gaber, maestro indiscusso del teatro-canzone e tra i più influenti protagonisti del rock italiano del secondo dopoguerra. Reduce dal penultimo posto al Festival di Sanremo con Il ritmo delle cose, Rkomi si esibirà a Sarzana domenica 20 luglio con il suo Decrescendo Tour. In attesa del nuovo album che uscirà alla fine del mese vale la pena ricordare che il rapper milanese, classe 1994 vanta già numerosi successi nella sua carriera artistica, tra cui Partire da te, o Insuperabile, oltre a svariate collaborazioni con artisti particolarmente apprezzati tra cui Elodie, Elisa, Sfera Ebbasta e Noyz Narcos. A chiudere la settima edizione del Moonland, lunedì 21 luglio per l’occasione del compleanno di Sarzana e della Notte Bianca in piazza Matteotti arriverà il Crazy 90s, il party-show interamente dedicato ali anni Novanta. Uno spettacolo imperdibile ad ingresso libero che fonderà Dj set, animazione, performance live, effetti visivi e molto altro ancora.

"Siamo felici di ospitare una nuova edizione del Moonland – afferma il sindaco Cristina Ponzanelli - riconosciuto ormai come un appuntamento fisso e atteso. Anche quest’anno il cartellone presenta proposte interessanti e variegate". "Il Moonland è un festival libero da qualsiasi contaminazione di genere musicale – spiega il direttore artistico Umberto Bonanni - che proprio per questo riesce ad offrire delle serate dedicate a diversi segmenti di pubblico. Quest’anno abbiamo deciso di portare i Baustelle, band italiana raffinata e apprezzata da molti e Rkomi, che dal trap al rap passando per il pop sta conquistando sempre più consenso tra i giovani. Ci saranno poi due serate gratuite. Una è dedicata a uno dei più grandi cantautori mai esistiti, Giorgio Gaber, e l’altra vuole essere una grande festa spensierata, esattamente come era era stato il Teenage Dream Party".

A esprimere entusiasmo anche l’assessore alla cultura Giorgio Borrini che ha sottolineato come la valorizzazione dell’identità sarzanese e quella della contemporaneità siano due direttrici che debbano andare di pari passo. "Mi fa piacere ricordare – conclude - come artisti prima meno conosciuti come Lucio Corsi o Fulminacci dopo essersi esibiti qui siano diventati noti e apprezzati al grande pubblico".

Elena Sacchelli