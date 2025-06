Iannelli: "Voglio riportare l’etica nello sport"

Prima delle elezioni del nuovo presidente del Coni previste per giovedì 26 giugno, con otto candidati tra cui anche il pratese Carlo Iannelli che ha spiegato in una intervista i motivi della sua candidatura, è in programma il secondo convegno nazionale dopo quello di Padova su "Giustizia sportiva e Trasparenza – Superare le criticità e proteggere i diritti", temi che stanno particolarmente a cuore proprio a Iannelli.

Carlo sarà presente lunedì 23 giugno a questo convegno organizzato dal Consiglio della Regione Lazio, dal Coni laziale e dalla Associazione Italiana Avvocati dello Sport presso il Circolo Sottoufficiali della Marina Militare.

Tema del convegno l’assoluta necessità di riformare il sistema della giustizia sportiva, così com’è strutturata oggi, non è più sostenibile. Tra i casi di cui si parlerà nel convegno romano di lunedì, anche quello di Giovanni Iannelli il ventiduenne atleta pratese morto a seguito delle conseguenze relative alla caduta durante la volata di Molino dei Torti in Piemonte nell’ottobre 2019. E alcune di queste vicende saranno raccontate direttamente dai protagonisti.

"Il mio obiettivo è quello di riportare l’etica nello sport. La vicenda di mio figlio Giovanni mi ha fatto conoscere una realtà incredibile tra vicende drammatiche e vergognose per il comportamento di tanti soggetti implicati per quanto è accaduto. Nel mio intervento al Coni potrò esprimere il mio pensiero sulla vicenda di fronte a tanti dirigenti".

