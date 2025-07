I risultati del Torneo Mundial. Il calcio a 5 spadroneggia

Prosegue il Torneo Mundial, la manifestazione di calcio a 5 amatoriale promossa dall’Opes Toscana Calcetto. Le squadre partecipanti, in questa prima fase, sono divise in quattro gironi da cinque squadre ciascuno e si affrontano in cinque giornate. Nei giorni scorsi si è conclusa la terza giornata. Ecco tutti i risultati.

Nel Girone A, lo Sporting Gomma batte 5-1 il Gallotasaray grazie alle doppiette di Ceccarini e Colella e al gol di Bentivoglio. Per il Gallotasaray va a segno solo Santini. Nell’altro match, il Masterfurios supera 7-4 il Real Madrink, che segna con Lushi (doppietta), Ballhysa e Paciscopi Rosa. Il Real Madrink, invece, ottiene i 3 punti contro la Cdp Bacchereto con i gol di Geloso, Parrini, Peschi e il clamoroso poker di Panariello. In classifica, Sporting Gomma e Cdp Bacchereto guidano con 6 punti (entrambe con una partita in meno), seguite da Masterfurios e Real Madrink a 3 punti. Chiude il Gallotasaray a quota zero.

Nel Girone B, pareggio spettacolare tra Cipollini Imperiali e The Wolves, finita 4-4. Per i Cipollini segnano Di Stasio, Donnini e Marotta, mentre per i The Wolves vanno in gol Balloni e Kantyshev (doppietta). Vittoria netta invece per i Real Boys, che travolgono 7-2 il Celta Vino 3.0 con le doppiette di Arapi e Palmieri e la tripletta di Canneti. Per il Celta segna Cuppari. In classifica, i Real Boys sono a punteggio pieno con 9 punti, seguiti dai Cipollini Imperiali a 4. The Wolves, Black Devils e Celta Vino 3.0 sono fermi a 1 punto (quest’ultimi con una partita in più).

Nel Girone C, i Dinosauri vincono di misura 2-0 contro l’Ssc Maisbronzi con le reti di Diddi e Rosati. Sconfitta invece per i Diavoli dei Balcani, battuti 5-2 dall’FK Teuta Durres, a segno con Curimi e Kola (doppietta). Per i “Diavoli” marcano Jeshili e Koceku. In classifica guidano i Dinosauri con 9 punti, seguiti dall’Ssc Maisbronzi (entrambe con una gara in più). Seguono FK Teuta Durres a 3 punti, Diavoli dei Balcani a 1 e Union Birrino ancora a 0.

Nel Girone D, Il Vergè supera 3-2 l’Atletico Iolo grazie ai gol di Carpino e Tesi. Vittoria più larga per il Lesagora, che batte 6-4 l’Asd Bulls Calcio a 5. Questi ultimi provano a resistere con le reti di Cocchi, Petracci e la doppietta di Tonelli, ma Lesagora va in gol con Cicero, De Caria, Sale e Valoppi. In testa alla classifica c’è la Vecchia Guardia C5 con 6 punti, seguita da Il Vergè e Lesagora a 4 (queste due hanno però una partita in più). Asd Bulls Calcio a 5 è a 3 punti, chiude l’Atletico Iolo a quota zero.

Entro metà luglio si concluderà la fase a gironi: poi il Mundial entrerà nel vivo con gli scontri diretti verso la finale.