Opes Toscana calcetto . Il torneo Mundial nel vivo

A Prato si gioca il Torneo Mundial: squadre divise in quattro gironi da cinque squadre ciascuno. Nella seconda giornata disputata del girone A, la Cdp Bacchereto vince 4-3 contro il Real Madrink grazie alle reti di Innocenti (doppietta), Giovanni e Lapo Ravezzi. Per il Real Madrink non bastano i gol di Lushi e Vela (doppietta). Nell’altra partita di giornata, lo Sporting Gomma trionfa 7-3 contro il Masterfurios. In gol Ceccarini ed El Gallaf (rispettivamente doppietta e tripletta), Grilli e Serio. Per il Masterfurios a segno De Luca, Geloso e Peschi. Il Gallotasaray ha osservato un turno di riposo. In classifica, Sporting Gomma e Cdp Bacchereto sono in testa a punteggio pieno, con 6 punti e due vittorie su due. Seguono il Real Madrink con 3 punti, mentre Masterfurios e Gallotasaray sono ancora a 0 punti.

Nel girone B, il Celta Vino pareggia 3-3 contro i Black Devils: per i primi segnano Cuppari e Tempestini, mentre per i Black Devils vanno in gol Di Paola (doppietta) e Ballini. Nell’altra partita, i Real Boys vincono contro i The Wolves grazie alle reti di Canneti (tripletta) e Palmieri. Per i Wolves a segno Balloni (doppietta) e Malli. In classifica, i Real Boys conducono con 6 punti, seguiti dai Cipollini Imperiali con 3. Black Devils e Celta Vino hanno 1 punto. Chiudono i The Wolves a quota 0.

Nel girone C, l’Ssc Maisbronzi batte 3-0 l’Union Birrino con le reti di Esposito, Pezone e Vaccaluzzo. Nell’altro match, i Dinosauri travolgono 6-2 il FK Teuta Durres: in gol Buglisi e Signori (entrambi autori di una doppietta), Diddi e Sarti. Per il “Teuta” segnano Dema e Kola. Proprio i Dinosauri guidano la classifica con 6 punti, seguiti dai Maisbronzi a 4 e dai Diavoli dei Balcani a 1. Ancora fermi a 0 punti FK Teuta Durres e Union Birrino.

Infine, nel girone D, la Vecchia Guardia C5 vince 4-0 contro il Lesagora. Ben più combattuta la sfida tra Atletico Iolo e Bulls Calcio a 5, che finisce 3-8: in rete Cocchi e Tonelli (un poker a testa) per i Bulls, mentre per l’Atletico Iolo segnano Biagini, Gelli e Vollero. In classifica, la Vecchia Guardia è prima con 6 punti, seguita da Il Vergè con 4 e dall’Asd Bulls Calcio a 5 con 3. Chiudono Lesagora e Atletico Iolo, rispettivamente con 0 e 1 punto.

Per tutti e quattro i raggruppamenti, la fase a gironi continuerà fino al 13 luglio, quando si passerà agli scontri diretti della seconda fase del Torneo Mundial.