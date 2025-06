Celadon guida l’Eureka in Seconda

Calciomercato nel vivo. Cominciando dalla Prima Categoria, il Maliseti Seano sta partendo dalle conferme: dopo mister Jacopo Masi (il cui contributo alla salvezza è stato tutt’altro che secondario) anche il difensore ventunenne Niccolò Vannucchi (arrivato la scorsa estate dal Poggio a Caiano) continuerà a far parte del club. Il Poggio a Caiano neopromosso, che dovrebbe confermare la fiducia a Massimiliano Marchetti tra i "senior", sta focalizzandosi sul vivaio: faranno ancora parte delle giovanili i vari Emanuele Liguori, Marco Pittalis e Flavio Tasselli. In Seconda Categoria, la prima novità arriva dall’Eureka neopromossa: il nuovo allenatore, che raccoglie il testimone da Federico Ottati, sarà l’esperto Alessandro Celadon. Poi c’è il Mezzana, che ha ufficializzato l’organigramma: Leonardo Tinti sarà il nuovo tecnico, con Cristiano Ferri (tornato in panchina nella seconda parte della scorsa annata) che sarà il responsabile degli "allievi" e dei "giovanissimi". Matteo Giusti (nella foto al centro) è stato invece confermato come responsabile di prima squadra e "juniores", mentre si registra l’ingresso di Marco Falasca come preparatore atletico. Volti nuovi anche in casa La Querce: proprio nelle scorse ore, la dirigenza ha annunciato l’ingaggio del centrocampista classe 2004 Niccolò Amendola e dell’attaccante ventiduenne David Sgroi. La Libertà Viaccia sta lavorando per rinforzarsi e per sostituire l’attaccante Andrea Batacchi, che salvo sorprese accetterà la proposta del Viaccia e ripartirà dalla Prima Categoria. Occhio al San Giusto, retrocesso dalla Seconda, che è a quanto pare intenzionato a formulare domanda di ripescaggio: bisognerà capire quante squadre eventualmente non si iscriveranno o rinunceranno ma non è detto che la richiesta possa essere rigettata, in sede di completamento organici (anche se ancora è presto). Rimarrà invece in Terza Categoria un’altra compagine retrocessa: il Vernio, impegnato nella promozione del Torneo dei Rioni, aveva già annunciato Lorenzo Scilla come nuovo mister.

Giovanni Fiorentino