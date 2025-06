C’è il torneo di Figline. I primi risultati del "Nesi"

Ha preso il via il Memorial “Loreno Nesi”, lo storico torneo di Figline. La competizione è suddivisa in quattro gironi. Si parte dal girone A, dove l’Hertha Vernello vince 6-4 contro le Maglie Verdi, mentre il Sambuca Junior supera 9-5 il Galceti. La classifica provvisoria, alla terza giornata, vede l’Hertha Vernello in testa con 9 punti, seguita da Sambuca Junior e Maglie Verdi con 4 punti ciascuna. Chiude il Galceti, ancora a quota 0.

Nel girone B la situazione è molto aperta: No Sense e Gli Abusivi si annullano a vicenda con un 3-3 che assegna un punto per parte, mentre il Ghello vince 6-0 contro il Bar Dena. In classifica, alla terza giornata, il No Sense è in testa con 7 punti, seguito da Ghello e Gli Abusivi rispettivamente con 6 e 4 punti. Chiude il Bar Dena, fermo a 0.

Nel girone C, il Real Pavo Fiurati si impone clamorosamente per 16-5 contro il Liver Poli, mentre il San Giusto batte 7-5 il Valbisenzio Futbol Club. In classifica, il Real Pavo Fiurati è primo con 9 punti, seguito da San Giusto e Valbisenzio Futbol Club con, rispettivamente, 6 e 3 punti. Chiude il Liver Poli con 0 punti.

Infine, nel girone D, i Prosques battono 10-3 l’Fc Bagnolo, mentre il Bardena travolge 20-0 l’Fc Real Friends. In classifica, Prosques, Bardena e Fc Bagnolo sono appaiati a 6 punti, mentre l’unico ancora a 0 è il Real Friends.