La Libertà Viaccia trionfa in Terza Categoria e vola in Seconda

La Libertà Viaccia vince il campionato di Terza Categoria 2024/25, conquistando la promozione diretta alla Seconda Categoria. Questo il verdetto principale emesso dall’ultimo turno del torneo (oggi posticipo del lunedì Firenze Nord – Atletica Esperia con fischio d’inizio programmato per le 21 a Calenzano).

Sono comunque gli uomini di mister Sensi a festeggiare: il roboante 9-0 inflitto a La Briglia fanalino di coda (con un Batacchi, fra i protagonisti della cavalcata, in grande spolvero) ha garantito la prima posizione in solitaria con 68 punti ed il conseguente titolo. Perché nel frattempo la Polisportiva Carraia con cui La Libertà formava alla vigilia dell’ultima giornata la coppia di testa non è riuscita a tenere il passo, pareggiando a reti bianche contro Las Vegas. Chiude in terza posizione il Tobbiana: una doppietta di Cibella ed un acuto di La Mazza hanno certificato il 3-2 esterno sul Prato Nord che regala un biglietto per i playoff. Spareggi ai quali potranno partecipare anche il San Lorenzo Campi Giovani (quarto dopo il 2-0 imposto al Carmignano) e l’Eureka, quinto alla luce del pari a reti bianche con il Bacchereto. A metà graduatoria, il Paperino San Giorgio ha concluso il suo cammino stagionale con un tennistico 6-1 inferto al BGV Soccer. Chiusura positiva anche per il Colonnata, con Castrogiovanni mattatore nell’1-0 esterno sulla CDP Vaianese. Con La Libertà Viaccia in Seconda, spazio adesso agli spareggi per individuare la squadra che l’accompagnerà: Carraia – Eureka e Tobbiana – San Lorenzo Campi Giovani, le sue semifinali che si terranno il prossimo fine settimane e faranno da preludio alla finalissima. Anche se prima di allora potrebbe festeggiare l’Eureka, che ha una chance ulteriore: i ragazzi di coach Federico Ottati, dopodomani, disputeranno a Firenze la finalissima della fase regionale del torneo delle vincitrici delle coppe provinciali: battere la Virtus Chianciano Terme vorrebbe dire Seconda Categoria diretta.

Giovanni Fiorentino