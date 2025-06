Missione ecologia, Sub Prato campione anche di "Spazza Apnea"

Nei giorni scorsi, sul litorale pisano, si è svolta la quarta edizione di "Spazza Apnea", che vedeva varie formazioni di sub sfidarsi in un’inedita gara per ripulire i fondali dai rifiuti. E a vincere è stato il Sub Prato, che ha partecipato alla rassegna ecologista con quattro squadre, ribattezzate per l’occasione: la prima classificata, (composta da Ugo Colasanti, Leonardo Risaliti, Andrea Puccinelli) ha raccolto ben 390 kg di rifiuti. Terzo posto per gli Apneisti Anonimi di Veronica Petrullo, Giulia Fabiani, Alessio Vannucchi, mentre al quarto posto si sono piazzate le Aquile di Mare di Ilaria Mancini, Silvia Scotto ed Antonio Maino.

"Ma è stata creata anche una squadra di giovanissimi composta da quattro bambini del nostro club e da due bimbi di altre squadre che hanno contribuito alla pulizia del litorale di Marina di Pisa dove si è svolta la competizione – ha spiegato Mirko Bianchi, dirigente del Sub Prato – la squadra "Le Anguille" formata da Chiara Vannucchi, Giada Bianchi, Greta Cialoni, Alessandro Vannucchi, Mattia Bianchi e Diego Romanelli ha raccolto due sacchi grandi di plastica e rifiuti vari. E questa è stata la più grande vittoria della giornata: riuscire a insegnare ai nostri figli l’importanza di avere cura dell’ambiente, mostrando responsabilità".