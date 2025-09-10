Hortus Concentus per la festa di San Pio

Da ricordare domani sera alle 21.15 nella chiesa di San Pietro di Iolo, in occasione della festa di San Pio martire, il concerto del Gruppo Vocale Hortus Concentus (foto), compagine dal repertorio prevalentemente sacro, fondata nel 2011 dal maestro Pietro Rossi e maestra Fiorella Cappelli. Saranno solo voci femminili a cantare il celebre Gloria di Vivaldi, che in verità sarebbe stato composto (tra il 1713-1714) per soliste e coro misto all’interno del prestigioso Ospedale della Pietà di Venezia guidato dallo stesso Vivaldi, istituto che ospitava le "putte", fanciulle orfane e povere, che si esibivano nascoste alla vista del pubblica. Per questo motivo il Gruppo Vocale Hortus Concentus ha scelto di eseguirne una versione per organico interamente femminile (22 cantanti). Verranno però eseguite anche pagine sacre di Haydn dirette da Freiles Magnatta e Saverio Mancuso (in alcuni brani si uniranno anche voci virili del coro). Due giovanissime le soliste per il Gloria (interpreteranno anche musica di Bach): i soprani Maria Potereiko e Svetlana Ryzhkova. La parte strumentale è sostenuta dall’Ensemble Bisentium, preparato dal violinista Daniele Iannaccone e dalla giovane clavicembalista Giuditta Pizzilli.