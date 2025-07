Galcianese, la sorpresa arriva da Pino Insegno

LA CURIOSITà La Galcianese, reduce da un buon campionato in Seconda Categoria, ha a quanto pare un tifoso "vip": si tratta di Pino Insegno, protagonista di un curioso siparietto "social" insieme a tre tesserati del club che hanno partecipato alla trasmissione televisiva "Reazione a Catena". Tutto è iniziato una decina di giorni fa, quando Niccolò De Felice, Niccolò Braccini ed Alessandro Cappelli, tre giocatori della prima squadra, hanno fatto tappa negli studi Rai di Napoli per registrare in veste di concorrenti una puntata del quiz televisivo condotto proprio da Insegno. Dietro le quinte, i tre hanno scherzato con il conduttore, invitandolo a mandare un messaggio di augurio al club e ricordando le sue ascendenze pratesi. Una parte della famiglia del doppiatore e personaggio televisivo nato a Roma proviene da Vernio e lo stesso insegno, per sua stessa ammissione, ha trascorso diverse estati in Valbisenzio al seguito della nonna materna e della madre, da bambino. "Questo video vale solo per la Prima Categoria, se non ci arrivate non è colpa mia – ha detto Insegno, registrando un filmato nel backstage insieme ai tre - Son pure di Prato. Daje, forza Galcianese". E chissà che non possa essere di buon auspicio per il club, che dopo un torneo più che positivo sogna davvero il ritorno in Prima. "E’ stata un’esperienza interessante e divertente. Siamo arrivati all’ultimo atto, abbiamo deciso di chiamarci "Più tre" in onore del calcio e della vittoria – ha spiegato Braccini – ci è però piaciuto soprattutto scherzare con Pino, prima e dopo la registrazione della puntata. Se lo abbiamo invitato a vedere una partita della Galcianese? Sì, ovviamente. Ci abbiamo scherzato sopra, ma chissà che non possa davvero portarci fortuna. Lo accoglieremmo volentieri". G.F.